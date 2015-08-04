​В результате перестрелки на таджикско-киргизской границе ранены двое

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере двое жителей приграничного таджикского селения Чоркух получили огнестрельные ранения в результате обстрела на границе Таджикистана и Киргизии, сообщает Report со ссылкой на BBC.

В Таджикистане утверждают, что выстрелы были произведены киргизскими пограничниками. Однако государственная пограничная служба Киргизии опровергает сообщения о том, что пограничники применяли оружие.

Очевидцы также сообщают о фактах поджога киргизами домов в таджикском селении Сомониен.

Причиной резкого обострения обстановки на таджикско-киргизской границе послужил конфликт между жителями приграничных селений Таджикистана и Киргизии.

По одной из версий, киргизские сельчане перекрыли воду, поступающую в таджикские кишлаки, в ответ таджики закрыли дорогу, ведущую на киргизское кладбище через территорию Таджикистана.

Затем жители приграничных селений стали забрасывать друг друга камнями. Известно, что в потасовке участвовало до 200 жителей с обеих сторон.

В настоящий момент к месту конфликта стянуты дополнительные силы МВД и пограничных войск, которым пока не удается взять ситуацию под контроль.

В приграничных селениях проходят переговоры между представителями органов местного самоуправления и джамаатов двух стран.