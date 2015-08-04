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    ​В результате перестрелки на таджикско-киргизской границе ранены двое

    Причиной обострения обстановки послужил конфликт между жителями приграничных селений Таджикистана и Киргизии

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере двое жителей приграничного таджикского селения Чоркух получили огнестрельные ранения в результате обстрела на границе Таджикистана и Киргизии, сообщает Report со ссылкой на BBC.

    В Таджикистане утверждают, что выстрелы были произведены киргизскими пограничниками. Однако государственная пограничная служба Киргизии опровергает сообщения о том, что пограничники применяли оружие.

    Очевидцы также сообщают о фактах поджога киргизами домов в таджикском селении Сомониен.

    Причиной резкого обострения обстановки на таджикско-киргизской границе послужил конфликт между жителями приграничных селений Таджикистана и Киргизии.

    По одной из версий, киргизские сельчане перекрыли воду, поступающую в таджикские кишлаки, в ответ таджики закрыли дорогу, ведущую на киргизское кладбище через территорию Таджикистана.

    Затем жители приграничных селений стали забрасывать друг друга камнями. Известно, что в потасовке участвовало до 200 жителей с обеих сторон.

    В настоящий момент к месту конфликта стянуты дополнительные силы МВД и пограничных войск, которым пока не удается взять ситуацию под контроль.

    В приграничных селениях проходят переговоры между представителями органов местного самоуправления и джамаатов двух стран.

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