В результате падения небольшого самолета в Аргентине погибли пятеро

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В Аргентине разбился самолет, погибли пять человек

Как передает Report, об этом сoобшил Associated Press.

По данным, небольшой самолет разбился недалеко от города Маркос Пас в аргентинской провинции Буэнос-Айрес.

Отмечается, разбился одномоторный самолет Cessna 201. На его борту находились трое взрослых и двое несовершеннолетних. Все они погибли в результате крушения.

Согласно одной из версий следователей, пилот самолета, вылетевшего из города Каньюэлас, попытался совершить посадку после того, как обнаружил неполадку. По другой версии, из-за неполадок пилот хотел вернуться обратно в пункт вылета, однако самолет потерпел крушение.

Власти начали расследование инцидента.