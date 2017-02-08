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    В результате падения небольшого самолета в Аргентине погибли пятеро

    Власти начали расследование инцидента

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В Аргентине разбился самолет, погибли пять человек

    Как передает Report, об этом сoобшил Associated Press.

    По данным, небольшой самолет разбился недалеко от города Маркос Пас в аргентинской провинции Буэнос-Айрес.

    Отмечается, разбился одномоторный самолет Cessna 201. На его борту находились трое взрослых и двое несовершеннолетних. Все они погибли в результате крушения.

    Согласно одной из версий следователей, пилот самолета, вылетевшего из города Каньюэлас, попытался совершить посадку после того, как обнаружил неполадку. По другой версии, из-за неполадок пилот хотел вернуться обратно в пункт вылета, однако самолет потерпел крушение.

    Власти начали расследование инцидента.

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