Жертвами оползня на мусорной свалке в столице Эфиопии увеличилось

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 62 человека стали жертвами оползня, произошедшего на мусорной свалке на окраине эфиопской столицы Аддис-Абебы.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

Ранее сообщалось о 46 жертвах. По информации агентства, ежедневно на свалке собирались сотни людей, многие находили себе там дешевое жилье. В момент обвала на месте инцидента находились около 150 человек.

Более 50 человек удалось спасти, они получили медицинскую помощь. Поисковые работы продолжаются.

Отмечается, что эта свалка более 50 лет является местом захоронения отходов столицы.