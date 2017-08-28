В результате обвала горных пород в Китае один человек погиб, 37 пропали без вести

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Один человек погиб, двое получили ранения, еще 37 пропали без вести в результате схода горных пород в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Обвал произошел в одной из деревень в уезде Наюн округа Бицзе провинции Гуйчжоу.

В результате обвала разрушенными оказались 34 дома, в зоне бедствия находится 81 человек.

Прямой экономический ущерб оценивается в 5,1 млн юаней (около 765 тыс. долларов США).