В результате обстрела израильских территорий есть погибшие и раненые - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Ашкелоне, в здании, рядом с которым в ночь на вторник, 13 ноября, разорвалась ракета, обнаружено тело мужчины и тяжелораненая женщина, сообщила пресс-служба МАДА, передает news.co.il.

Таким образом, число раненых в Ашкелоне результате взрыва достигло пяти человек, передает Report.

Ранее сообщалось о женщине в возрасте примерно 60 лет, получившей осколочные ранения. Она находится в критическом состоянии. Кроме того, осколками разбитого стекла были ранены мужчина в возрасте около 40 лет и две девушки примерно 20 лет. Еще нескольким жителям города понадобилась медицинская помощь для выхода из шокового состояния.

После взрыва на месте начался пожар, три человека отравились угарным газом. Зданию был причинен ущерб.

По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", с момента начала ракетных обстрелов из сектора Газы, и до 23:30 в региональном совете Шар а-Негев, а также Ашкелоне и Сдероте, медицинская помощь была оказана 34 израильтянам.

В свою очередь, израильская служба скорой помощи в Twitter, пишет, что число пострадавших в результате ракетных обстрелов Израиля из сектора Газа выросло до 53, два человека находятся в критическом состоянии, отмечает

Отмечается, что большая часть пострадавших получила легкие травмы.

Пострадавшие были доставлены в больницы "Сорока" и "Барзилай".

***00:54

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Израильские военные сбросили бомбы на телецентр палестинского исламистского движения ХАМАС, правящего в секторе Газа, передает Reuters, со ссылкой на палестинские власти и очевидцев.

По данным агентства, перед атакой армия Израиля сбросила не менее пяти не взорвавшихся снарядов в качестве предупреждения о скорой бомбардировке, чтобы люди успели эвакуироваться.

Как отмечается, на данный момент нет информации о жертвах авиаудара Израиля по телевизионному центру.

Обстановка на границе Палестины и Израиля обострилась 11 ноября. Премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху пришлось прервать визит в Париж из-за ситуации в секторе Газа.

***21:17

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Израильские войска с земли и воздуха атаковали свыше 20 объектов палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы с их стороны, сообщила армейская пресс-служба, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

С начала обмена ударами на территории анклава погибли трое палестинцев, в Израиле, где ракеты попали в автобус и жилые дома, ранены по меньшей мере семь человек.

Одной из целей бомбардировки стала группа боевиков, которая готовилась к запуску ракет по Израилю. "Удары армии по всему сектору Газа продолжаются", — сообщили военные.

По последним данным, которые озвучивала армейская пресс-служба, боевики выпустили уже порядка 80 ракет и мин.