 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В результате обстрела города Таиз в Йемене погибли 17 человек

    30 получили ранения при разрыве снарядов

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Йеменский город Таиз подвергся ракетно-артиллерийскому обстрелу — 17 мирных жителей погибли, 30 получили ранения при разрыве снарядов на территории рынка и автобусной остановке.

    Как передает Report, об этом сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на медицинские источники.

    Инцидент произошел в пятницу, когда на рынке было много людей. Как заявил агентству представитель местного комитета по медицине, помимо жертв и пострадавших, были разрушены несколько домов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi