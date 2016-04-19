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    В результате обстрела автобуса с полицейскими на севере Синая погибли три новобранца

    Автобус с полицейскими был обстрелян из гранатометов

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Трое новобранцев погибли, еще восемь получили ранения в результате теракта, совершенного в городе Шейх-Зувейд на севере Синайского полуострова. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявило МВД Египта.

    По данным пресс-службы ведомства, автобус с полицейскими был обстрелян из гранатометов.

    В настоящее время армейские подразделения прочесывают местность в поисках террористов, организовавших нападение на сотрудников силовых структур.

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