В результате обстрела автобуса с полицейскими на севере Синая погибли три новобранца

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Трое новобранцев погибли, еще восемь получили ранения в результате теракта, совершенного в городе Шейх-Зувейд на севере Синайского полуострова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявило МВД Египта.

По данным пресс-службы ведомства, автобус с полицейскими был обстрелян из гранатометов.

В настоящее время армейские подразделения прочесывают местность в поисках террористов, организовавших нападение на сотрудников силовых структур.