В результате обрушения пешеходного моста в Баварии пострадали 11 человек

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ В Баварии более 10 человек пострадали после обрушения пешеходного моста во время групповой фотографии, сообщает Report cо ссылкой на Der Spiegel.

Инцидент произошел недалеко от детского лагеря. Группа из 40 человек в возрасте от 10 до 17 лет отправилась на полутораметровый мост, чтобы сделать общее фото, однако сооружение рухнуло. В итоге 11 человек пострадали и были госпитализированы.

Причем, часть детей упала в протекающую внизу реку. К счастью, глубина была небольшая и пострадавшие смогли самостоятельно выбраться на берег.