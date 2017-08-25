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    В результате обрушения пешеходного моста в Баварии пострадали 11 человек

    Часть детей упала в протекающую внизу реку

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ В Баварии более 10 человек пострадали после обрушения пешеходного моста во время групповой фотографии, сообщает Report cо ссылкой на  Der Spiegel.

    Инцидент произошел недалеко от детского лагеря. Группа из 40 человек в возрасте от 10 до 17 лет отправилась на полутораметровый мост, чтобы сделать общее фото, однако сооружение рухнуло. В итоге 11 человек пострадали и были госпитализированы.

    Причем, часть детей упала в протекающую внизу реку. К счастью, глубина была небольшая и пострадавшие смогли самостоятельно выбраться на берег.

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