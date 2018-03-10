В результате наводнений 14 районов Румынии остались под водой

Бухарест. 10 марта. REPORT.AZ/ В Румынии в течении нескольких последних дней , в результате таянья снега и интенсивных дождей, 14 районов на юге и юго-западе страны пострадали от селевых потоков.

Как передает бюро Report по Восточной Европе, от наводнений в основном пострадали районы Телеорман, Джурджу и Бистрита-Насауд.

В результате поднятия уровня воды в реках, они вышли из берегов и затопили ближайшие села. Во время селевых потоков десятки домов и сотни гектаров участков осталось под водой, внутрирайонные дороги были закрыты. Автомобилям, деревьям и урожаю частного сельского хозяйства был нанесен серьезный ущерб. Пострадавшие от наводнения семьи были эвакуированы при помощи спасателей. Вытяжка воды с участков и домов продолжается. Для устранения последствий стихийного бедствия были привлечены пожарная служба, полиция и добровольцы.