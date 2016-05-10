В результате нападения в Германии ранены пять человек, один скончался в больнице

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Один человек погиб в результате нападения вооруженного ножом неизвестного в городе Графинг, расположенном к востоку от Мюнхена, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным местной радиостанции, ранения получили пять человек, один из раненых скончался в больнице.

Подозреваемый задержан, его личность устанавливается. По информации местных СМИ, подозреваемый, вероятнее всего, мигрант. О мотивах нападавшего пока ничего неизвестно.