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    В результате нападения в кафе в столице Швеции погибли 2 человека

    Полиция начала расследование происшествия

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Два человека погибли и один пострадал после того, как неизвестные открыли стрельбу в одном из кафе на севере Стокгольма в пятницу вечером,

    Как передает Report, об этом сообщает The Local.

    По ее данным, жертвами нападения в кафе в Стокгольме, предположительно, стали братья. Четверо подозреваемых скрылись с места происшествия на белом автомобиле с тонированными стеклами, отмечает газета.

    Обстоятельства и мотивы инцидента пока неизвестны.

    Полиция начала расследование происшествия.

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