​В результате нападения на базу ВВС Индии погибли 11 человек, 20 пострадали

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек погибли, еще 20 пострадали в результате нападения террористов на базу индийских военно-воздушных сил (ВВС) в Патханкоте в штате Пенджаб.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам первый заместитель министра внутренних дел Индии Раджив Мехриши.

"Среди персонала ВВС - шесть погибших и восемь пострадавших;

персонала национальных сил безопасности - пятеро погибших и 12 пострадавших", - отметил он.

По словам Мехриши, в ходе операции также ликвидированы шесть террористов. Еще до двух боевиков могут оставаться на территории базы.