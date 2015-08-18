​В результате нападения "Боко Харам" на деревню в Нигерии погибли 7 людей

Баку. 18 Августа. REPORT.AZ/ Семь человек погибли из-за нападения боевиков "Боко Харам" на деревню в штате Борно на северо-востоке Нигерии.

Как передает Report, боевики утром напали на село Авонори недалеко от рыбацкого города Дамасак.

"Они убили семь жителей села, забрали зерно и весь скот ...", - сообщил председатель профсоюза рыбаков города Дамасак Мухуммаду Моду Ван Ван. Председатель профсоюза рыбаков штата Борно Абубакар Гаманди подтвердил факт нападения.