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    ​В результате нападения "Боко Харам" на деревню в Нигерии погибли 7 людей

    Они убили семь жителей села, забрали зерно и весь скот ...

    Баку. 18 Августа. REPORT.AZ/ Семь человек погибли из-за нападения боевиков "Боко Харам" на деревню в штате Борно на северо-востоке Нигерии.

    Как передает Report, боевики утром напали на село Авонори недалеко от рыбацкого города Дамасак.

    "Они убили семь жителей села, забрали зерно и весь скот ...", - сообщил председатель профсоюза рыбаков города Дамасак Мухуммаду Моду Ван Ван. Председатель профсоюза рыбаков штата Борно Абубакар Гаманди подтвердил факт нападения.

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