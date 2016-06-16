В результате нападения боевиков в ЦАР погибли по меньшей мере 10 человек

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять человек погибли в Центральноафриканской Республике в результате нападения, которое, предположительно, было совершено боевиками группировки "Селека" и вооруженными группами народа фулани.

Как сообщает Report, об этом передает агентство Франс Пресс со ссылкой на силы безопасности.

"По меньшей мере десять человек погибли и несколько получили ранения после того, как боевики фулани и бывшей организации "Селека" совершили нападение в регионе Нгаоундайе (Ngaoundaye) на северо-западе страны", - сообщил агентству источник.