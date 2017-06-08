В результате мятежа в мексиканской тюрьме погибли семь человек

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Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В результате мятежа в тюрьме на севере Мексики в городе Сьюдад-Виктория погибли семь человек, 13 пострадали

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Рейтер.

Как сообщают местные власти, среди жертв есть трое полицейских. Ранее сообщалось о двух убитых полицейских.

Перестрелка с заключенными, оказавшимися вооруженными, продолжалась в течение примерно двух часов. По предварительной информации, внутри тюрьмы произошла попытка бунта. Здание оцеплено полицией и войсками, рядом с тюрьмой находятся родственники заключенных, переживающие за их судьбу.

Ранее сообщалось о четырех жертвах и шести раненых.