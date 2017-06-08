 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В результате мятежа в мексиканской тюрьме погибли семь человек

    Cреди жертв есть трое полицейских© Courtesy İmage

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В результате мятежа в тюрьме на севере Мексики в городе Сьюдад-Виктория погибли семь человек, 13 пострадали

    Как передает Report, об этом сoобщает агентство Рейтер.

    Как сообщают местные власти, среди жертв есть трое полицейских. Ранее сообщалось о двух убитых полицейских.

    Перестрелка с заключенными, оказавшимися вооруженными, продолжалась в течение примерно двух часов. По предварительной информации, внутри тюрьмы произошла попытка бунта. Здание оцеплено полицией и войсками, рядом с тюрьмой находятся родственники заключенных, переживающие за их судьбу.

    Ранее сообщалось о четырех жертвах и шести раненых.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi