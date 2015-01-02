В результате минометных обстрелов центра Дамаска получили ранения мирные жители

Баку. 02 января. REPORT.AZ/Боевики вооруженной оппозиции вновь обстреляли 2 января из минометов центр сирийской столицы. Сообщения о раненых поступили с проспекта Мезза, где мины разорвались в микрорайоне 86. Ранены трое мирных жителей. В христианском квартале Касаа снаряд упал на площади рядом с Крестовоздвиженским собором. По сведениям очевидцев, двое человек получили осколочные ранения. На Багдадской улице у автозаправки "Азбекия" ранены еще трое.

Report со ссылкой на ТАСС отмечает, снаряды упали также рядом со зданием факультета права Дамасского госуниверситета в Барамке и в историческом квартале Эль-Имара поблизости от Омейядской мечети. Там нанесен только материальный урон, сведений о пострадавших нет.

В четверг боевики обстреливали жилые кварталы на востоке и западе столицы, но погибших и раненых среди горожан не было. Силам безопасности удалось предотвратить теракт в центре столицы, где боевики пытались взорвать заминированный автомобиль под эстакадой "Раис". В ходе преследования были застрелены трое из террористов.

В Алеппо жертвами обстрелов в четверг стали 19 человек. Самодельные ракеты рвались в мирных кварталах в западной половине города, которая находится под защитой сирийской армии.

В первый день наступившего года полицейские своевременно предотвратили взрыв бомбы (весом 120 кг) в центре Хомса. Она была заложена в автомобиль, припаркованный на площади Эль-Байяда.