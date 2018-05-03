В результате крушения военно-транспортного самолета в США погибли все 9 человек на борту - ОБНОВЛЕНО

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В результате крушения военно-транспортного самолета С-130 ("Геркулес") в американском штате Джорджия, погибли все 9 человек на борту. Об этом сообщает Report со ссылкой на ABC News.

Согласно информации, на ботру находились офицеры Национальной гвардии Пуэрто-Рико (США), которые ехали в Аризону, чтобы выйти в отставку. Это также должен был быть последний полет самолета 60-летней давности. Однако, самолет загорелся почти сразу после вылета из международного аэропорта Саванны и упал на автомагистраль вскоре после взлета.

Представитель полиции назвала настоящим чудом то, что на дороге в этот момент не было автомобилей.

"Хотя это был старый самолет, он был в хорошем состоянии, оснащен всеми современными новинками обычного C-130. Это должен был быть его последний полет", - сообщил майор Пол Дален, представитель Национальной гвардии Пуэрто-Рико.

С-130 Hercules является основным тактическим транспортным самолетом не только ВВС США, но и многих других стран. Его грузоподъемность — около 20 тонн, в зависимости от модификации может устанавливаться пулеметно-пушечное вооружение. Самолет предназначен для тактических перевозок, а также для десантирования посадочным и парашютным способом войск и боевой техники, вмещает более 90 солдат или порядка 60 парашютистов.

***20:34

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Военно-транспортный самолет США C-130 ("Геркулес") разбился в штате Джорджия.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба ВВС США.

"Да, мы можем подтвердить, что это был самолет национальной гвардии. Это все, что мы знаем на данный момент", - сказала представитель пресс-службы, отвечая на вопрос о падении самолета С-130.