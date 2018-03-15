В результате крушения вертолета в Сенегале 6 человек погибли и 14 ранены - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ На юге Сенегала потерпел крушение военный вертолет. По предварительным данным, в авиакатастрофе погибли шесть человек, еще 14 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел вечером в среду, 14 марта, на территории округа Тамбакунда. Вертолет упал в манговых зарослях.

На борту воздушного судна находились 20 человек. Первых семерых пострадавших спасли местные жители. Известно, что три человека находятся в тяжелом состоянии.

В настоящий момент на месте крушения работают спасательные службы, выясняются обстоятельства авиакатастрофы.

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Армейский вертолет потерпел крушение в прибрежном районе на юго-западе Сенегала, семь человек спасены, 13 считаются пропавшими без вести

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный информационной портал Senego.

Инцидент произошел недалеко от деревни Миссира, область Фатик. По данным портала, на борту во время инцидента находились 20 человек, 16 пассажиров и четыре члена экипажа. По данным властей, семь человек удалось достать из воды. Данных о 13 человек пока не поступало.

В районе происшествия проводится поисково-спасательная операция