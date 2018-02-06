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    В результате крушения вертолета у берегов Тайваня пропали без вести 6 человек

    Вертолет вылетел для оказания медпомощи и выполнения медицинской эвакуации

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/В результате крушения вертолета UH-60M Black Hawk («Черный ястреб») у берегов Тайваня пропали без вести шесть человек.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в информации, опубликованной на сайте министерства внутренних дел республики во вторник, 6 февраля.

    Вертолет вылетел для оказания медпомощи и выполнения медицинской эвакуации и на его борту находились два пилота, один механик, один медик, один пациент с сопровождающим.

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