В результате крушения вертолета у берегов Тайваня пропали без вести 6 человек

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/В результате крушения вертолета UH-60M Black Hawk («Черный ястреб») у берегов Тайваня пропали без вести шесть человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в информации, опубликованной на сайте министерства внутренних дел республики во вторник, 6 февраля.

Вертолет вылетел для оказания медпомощи и выполнения медицинской эвакуации и на его борту находились два пилота, один механик, один медик, один пациент с сопровождающим.