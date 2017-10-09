 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В результате крушения лодки с мусульманами из Мьянмы погибли 12 человек, 25 пропали без вести

    10 погибших - дети

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В результате крушения лодки с мусульманами из Мьянмы погибли 12 человек, в том числе 10 детей.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, об этом говорится в отчете Международной организации по миграции.

    По информации, они хотели пересечь реку Наф на границе с Бангладеш для избежания нападения фанатичных буддистов. Лодка потерпела крушение ночью 9 октября близ бангладешского пункта Шах Порир Двайп.

    В результате спасательной операции удалось спасти 13 человек. Поисковые работы по спасению еще 25-ти пропавших без вести продолжаются. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi