В результате крушения лодки с мусульманами из Мьянмы погибли 12 человек, 25 пропали без вести

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В результате крушения лодки с мусульманами из Мьянмы погибли 12 человек, в том числе 10 детей.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, об этом говорится в отчете Международной организации по миграции.

По информации, они хотели пересечь реку Наф на границе с Бангладеш для избежания нападения фанатичных буддистов. Лодка потерпела крушение ночью 9 октября близ бангладешского пункта Шах Порир Двайп.

В результате спасательной операции удалось спасти 13 человек. Поисковые работы по спасению еще 25-ти пропавших без вести продолжаются.