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    В результате ДТП в Орловской области погибли пять человек

    Погибли двое женщин© Foto: test.avtoport.ua

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В результате аварии с участием грузовика и легкового автомобиля на трассе Орел — Брянск погибли пять человек, один госпитализирован.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

    «В аварии участвовали грузовик и автомобиль ВАЗ-2110, погибли двое женщин и трое мужчин, жители Урицкого района Орловской области. Они находились в легковом автомобиле», — сказал источник.

    По его словам, водитель грузовика с травмами доставлен в Орловскую областную больницу.

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