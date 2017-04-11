В результате ДТП в Орловской области погибли пять человек

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В результате аварии с участием грузовика и легкового автомобиля на трассе Орел — Брянск погибли пять человек, один госпитализирован.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

«В аварии участвовали грузовик и автомобиль ВАЗ-2110, погибли двое женщин и трое мужчин, жители Урицкого района Орловской области. Они находились в легковом автомобиле», — сказал источник.

По его словам, водитель грузовика с травмами доставлен в Орловскую областную больницу.