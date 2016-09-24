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    В результате ДТП в Индии погибли не менее 10 человек

    Транспортный грузовик врезался в малотоннажный грузовик, перевозивший пассажиров

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 10 человек погибли при столкновении транспортного и пассажирского грузовиков в индийском штате Мадхья-Прадеш.

    Как передает Report, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

    Инцидент произошел в городе Удджайн. По предварительной версии, транспортный грузовик врезался в малотоннажный грузовик, перевозивший пассажиров. Малотоннажные грузовики с открытым бортовым кузовом нередко используются в Индии для пассажирских перевозок.

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