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    В результате ДТП в Эфиопии погибло 18 человек

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в субботу в результате столкновения автобуса с военным грузовиком на севере Эфиопии составило 18.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

    По его информации, еще 12 человек пострадали. Авария произошла в регионе Амхара.

    Ранее сообщалось как минимум о восьми погибших в результате стрельбы в синагоге в Питтсбурге.

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