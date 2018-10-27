В результате ДТП в Эфиопии погибло 18 человек

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Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в субботу в результате столкновения автобуса с военным грузовиком на севере Эфиопии составило 18.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "Синьхуа".
По его информации, еще 12 человек пострадали. Авария произошла в регионе Амхара.
Ранее сообщалось как минимум о восьми погибших в результате стрельбы в синагоге в Питтсбурге.
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