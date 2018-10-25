В результате ДТП с участием автобуса в Иордании погибли 10 человек

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Иордании погибли 10 человек, ещё 11 пострадали, сообщает Ammon News, передает Report.

Отмечается, что транспортное средство утонуло вследствие паводков в Ближневосточном регионе, образовавшихся после проливных дождей. По данным агентства, в автобусе находились 44 человека, в том числе 37 школьников.

В настоящее время сотрудники экстренных служб оказывают помощь пострадавшим, уточняются обстоятельства ЧП.