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    В результате ДТП с участием автобуса в Иордании погибли 10 человек

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Иордании погибли 10 человек, ещё 11 пострадали, сообщает Ammon News, передает Report. 

    Отмечается, что транспортное средство утонуло вследствие паводков в Ближневосточном регионе, образовавшихся после проливных дождей. По данным агентства, в автобусе находились 44 человека, в том числе 37 школьников. 

    В настоящее время сотрудники экстренных служб оказывают помощь пострадавшим, уточняются обстоятельства ЧП.

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