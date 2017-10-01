Власти Каталонии сообщили о 337 пострадавших при столкновениях с полицией - ОБНОВЛЕНО

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Более 300 человек пострадали во время столкновений с полицией в день проведения референдума в Каталонии.
Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили власти автономного сообщества.
"Ранения и травмы получили 337 человек, один находится в тяжелом состоянии. Мы призываем людей обращаться в больницы и каталонские правоохранительные органы", - сообщил на пресс-конференции официальный представитель Жорди Турул.
***14:20
Министерство здравоохранения Каталонии сообщило о 38 раненных в результате столкновений с полицией на референдуме о независимости.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в микроблоге Twitter.
"Экстренные службы оказали помощь 38 пострадавшим в результате столкновений с испанской полицией. 35 из них получили легкие ранения, еще трое - средней тяжести", - говорится в заявлении ведомства.
Как сообщается, девять пострадавших были доставлены в больницы, у них ушибы, головокружения и паника.
В Каталонии началось голосование на референдуме о независимости.
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