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    Власти Каталонии сообщили о 337 пострадавших при столкновениях с полицией - ОБНОВЛЕНО

    Один находится в тяжелом состоянии© Foto: AFP

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Более 300 человек пострадали во время столкновений с полицией в день проведения референдума в Каталонии.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили власти автономного сообщества.

    "Ранения и травмы получили 337 человек, один находится в тяжелом состоянии. Мы призываем людей обращаться в больницы и каталонские правоохранительные органы", - сообщил на пресс-конференции официальный представитель Жорди Турул.

    ***14:20

    Министерство здравоохранения Каталонии сообщило о 38 раненных в результате столкновений с полицией на референдуме о независимости.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в микроблоге Twitter.

    "Экстренные службы оказали помощь 38 пострадавшим в результате столкновений с испанской полицией. 35 из них получили легкие ранения, еще трое - средней тяжести", - говорится в заявлении ведомства.

    Как сообщается, девять пострадавших были доставлены в больницы, у них ушибы, головокружения и паника.

    В Каталонии началось голосование на референдуме о независимости.

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