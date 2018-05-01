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    В результате бомбардировки Сирии США и коалиционными силами погибли 25 мирных жителей

    Большинство погибших - женщины и дети

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В результате бомбардировки истребителями коалиционных сил во главе с США позиций террористической ИГ в сирийской провинции Хасеке, в селе Аль-Фадиль погибли 25 мирных жителей.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, инцидент произошел на юго-востоке, в 60 км от центра провинции.

    Отмечается, что большинство погибших в результате авиаудара - женщины и дети. 

    Указанная территория расположена на границе Ирака с Сирией. Покинув в 2016 году относящиеся к Хасеке села Шедади и Хол, ИГ потерял самую значимую позицию в регионе. 

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