В результате бомбардировки Сирии США и коалиционными силами погибли 25 мирных жителей

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В результате бомбардировки истребителями коалиционных сил во главе с США позиций террористической ИГ в сирийской провинции Хасеке, в селе Аль-Фадиль погибли 25 мирных жителей.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, инцидент произошел на юго-востоке, в 60 км от центра провинции.

Отмечается, что большинство погибших в результате авиаудара - женщины и дети.

Указанная территория расположена на границе Ирака с Сирией. Покинув в 2016 году относящиеся к Хасеке села Шедади и Хол, ИГ потерял самую значимую позицию в регионе.