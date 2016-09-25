В результате боев в Алеппо в последние дни погибли более 200 человек

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Более 200 человек погибли в результате обстрелов и боевых действий в провинции Алеппо в последние дни.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом заявил специальный представитель генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура на экстренном заседании Совета Безопасности.

По его словам, число убитых в провинции гражданских лиц оценивается в 213 человек, из которых 139 погибли в восточном Алеппо и 74 - в сельской местности. Он подчеркнул, что в числе жертв боевых действий десятки женщин и детей.

Де Мистура сообщил, что 275 тысяч жителей восточного Алеппо находятся в фактической блокаде на протяжении нескольких недель. "Они не могут все быть террористами", - сказал эмиссар.