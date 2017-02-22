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    В результате авиаударов в сирийском Дейр-эз-Зоре погибли 11 человек

    Еще 35 человек пострадали

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ По данным Сирийской обсерватории по правам человека, за прошедшие сутки более 11 стали жертвами серии авиаударов в провинции Дейр-эз-Зор, еще 35 человек пострадали.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, в организации опасаются, что число погибших может увеличиться из-за серьезности ранений.

    В обсерватории отметили, что пока точно не установлено, чьи ВС наносили удары. Однако установлено, что инцидент случился в районе, где коалиции во главе с США проводит операцию по борьбе с террористической организацией ИГИЛ.

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