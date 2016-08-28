В результате авиаударов коалиции в Йемене погибли 7 мирных жителей

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Военные самолеты коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли авиаудары по автоколонне повстанцев в центральной части Йемена, семь мирных жителей погибли, девять повстанцев убиты.

Как передает Report, об этом сообшает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновников.

По словам военного чиновника, коалиция нанесла авиаудары недалеко от города Таиз вечером в субботу, целью стали три транспортных средства, принадлежащие хуситам.

По данным агентства со ссылкой на медицинские источники, в больницы города Таиз поступили семь тел мирных жителей, также пострадали 14 человек.