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    В результате авиаудара в Сирии погибли 60 человек

    Syrian Observatory for Human Rights: Было применено химическое оружие© Haber7.com

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 60 человек погибли и 120  пострадали в результате авиаудара, нанесенного сирийскими ВВС по городу Хан Шейхун в провинции Идлиб, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Согласно поступающей из Сирии информации, было применено химическое оружие. The Syrian Observatory for Human Rights сообщает, что после бомбардировки люди начали задыхаться. Местные активисты публикуют фото жертв, умерших от удушья. Предполагается, что был применен хлорный газ.

    Представитель входящей в Сирийскую свободную армию группировки "Джайш аль-Наср" Мухаммад Рашид утверждает, что по городу было нанесено 26 авиаударов. По его словам, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

    ООН зафиксировала случаи неоднократного применения химического оружия  в Сирии в период 2014-2015 годов. 

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