В результате авиаудара в Ираке погибли 70 мирных граждан

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Более 70 мирных жителей погибли, свыше 100 получили ранения в результате воздушного удара по городу Эль-Каим в западной провинции Ирака Анбар на границе с Сирией.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

По поступающей информации, ударам с воздуха подвергся главный городской базар и районы на востоке восточной окраине Эль-Каима, где целью также оказались два рынка. Только на центральном рынке жертвами налета стали 20 человек. Среди погибших и пострадавших - много женщин и детей.

По одним данным, удары по ошибке были нанесены иракскими ВВС, по другим - авиацией западной коалиции.