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    В результате авиаудара НАТО в Афганистане погибли 30 мирных жителей

    Незадолго до этого двое военнослужащих США погибли во время боестолкновений с талибами

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере, 30 гражданских лиц, включая женщин и детей, погибли в результате авиаудара сил НАТО в провинции Кундуз на севере Афганистана.

    Как сообщает Report со ссылкой на ББС, удар с воздуха был призван прорвать окружение бойцов движения "Талибан", в которое попала группа афганских и американских военных, проводивших операцию в центре Кундуза.

    Незадолго до этого двое военнослужащих США погибли во время боестолкновений с талибами.

    Афганские власти поясняют, что мирные жители попали под огонь, поскольку боевики использовали их жилье в качестве укрытия. Местные жители после авиаудара устроили акцию протеста.

    В НАТО пообещали расследовать данный инцидент.

    Совместная операция афганских и американских сил началась поздно вечером в среду, были ликвидированы 26 боевиков "Талибана".

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