В результате авиаудара коалиции на востоке Сирии погибли 35 человек

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Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Не менее 35 мирных жителей погибли после того, как ВВС международной контртеррористической коалиции во главе с США нанесли удар по находящемуся под контролем боевиков ИГ городу на востоке Сирии.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на базирующийся в Лондоне "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека".

Согласно его данным, удар был нанесен по городу Меядин в провинции Дейр-эз-Зор.

ВВС США оказывают поддержку формированиям вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которые 6 ноября 2016 года начали операцию по освобождению сирийской Ракки от боевиков террористической группировки ИГ. Этот провинциальный центр, расположенный на реке Евфрат в 160 км от Алеппо, был захвачен бандами ИГ в марте 2013 года и провозглашен их главарем Абу Бакром аль-Багдади летом 2014 года "столицей халифата".