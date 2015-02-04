В результате авиакатастрофы в Тайване погибли 9 человек

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В результате катастрофы тайваньского турбовинтового самолета в Тайбэе погибли по меньшей мере 9 человек, сообщает Report со ссылкой на центральное агентство новостей Тайваня.

Лайнер ATR-72 местной авиакомпании TransAsia Airways при взлете задел эстакаду и упал в неглубокую реку, протекающую рядом с шоссе в окрестностях Тайбэя. Он совершал внутренний рейс из административного центра острова на архипелаг Цзиньмэнь в Тайваньском проливе.

На борту находились 53 пассажира, включая двух детей и около трех десятков туристов из китайского города Сямэнь, а также пять членов экипажа.

Согласно поступающим сообщениям, несколько человек смогли самостоятельно выбраться на берег. Не менее 27 пассажиров были доставлены спасателями в больницы, но девять из них уже не подавали признаков жизни.

На месте катастрофы работают спасатели на катерах.