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    В результате аварии в Якутии погибло девять человек

    Причиной ДТП мог стать выезд микроавтобуса на встречную полосу

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Число погибших в автоаварии на трассе "Колыма" в Якутии увеличилось до 9 человек.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС республики.

    "По последним данным, погибло девять человек. Среди них - один двухлетний ребенок. Трое пострадавших остаются в больнице", - сказал представитель пресс-службы.

    Авария произошла на 39-м километре федеральной трассы "Колыма" в 16 км от поселка Нижний Бестях. Сообщение о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 23:20 по якутскому времени (17:20 мск).

    Причиной ДТП мог стать выезд микроавтобуса на встречную полосу. По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело.

    Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое. В травматологическое отделение Майинской ЦРБ они поступили с множественными переломами. Один из пострадавших находится в реанимации.

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