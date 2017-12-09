В результате аварии в Якутии погибло девять человек

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Число погибших в автоаварии на трассе "Колыма" в Якутии увеличилось до 9 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС республики.

"По последним данным, погибло девять человек. Среди них - один двухлетний ребенок. Трое пострадавших остаются в больнице", - сказал представитель пресс-службы.

Авария произошла на 39-м километре федеральной трассы "Колыма" в 16 км от поселка Нижний Бестях. Сообщение о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 23:20 по якутскому времени (17:20 мск).

Причиной ДТП мог стать выезд микроавтобуса на встречную полосу. По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело.

Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое. В травматологическое отделение Майинской ЦРБ они поступили с множественными переломами. Один из пострадавших находится в реанимации.