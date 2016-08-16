В результате атаки террориста-смертника в Йемене погибли четыре военнослужащих

Баку. 16 Августа. REPORT.AZ/ Четверо военнослужащих Йемена погибли и шесть пострадали в результате подрыва автомобиля на юге страны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на официальный источник.

По сведениям агентства, автомобиль, начиненный взрывчаткой и управляемый террористом-смертником, был нацелен на солдат правительственных войск, размещенных на восточных окраинах прибрежного города Шукра провинции Абъян.

Теракт, как отмечает агентство, сопровождался интенсивными столкновениями между проправительственными войсками и боевиками террористической группировки "Аль-Каидой" в том же районе.

Ни одна из региональных группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.