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    В результате атаки террориста-смертника на западе Ирака погибли девять человек

    Еще 11 получили ранения

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Четверо террористов-смертников атаковали военных и гражданских в населенном пункте Аль-Багдади в районе Аш-Шухада в провинции Анбар  в западном Ираке. Троих боевиков застрелили военные, но один успел взорваться.

    Как сообщает Report со ссылкой на иракские СМИ, в результате взрыва погибли не менее девяти человек, в их числе один иракский солдат и восемь мирных граждан, еще 11 получили ранения.

    В настоящее время Аль-Багдади контролируется силами регулярной армии Ирака. Однако еще недавно этот район находился под контролем "Исламского государства", и боевики этой террористической организации регулярно совершают нападения в городе и его окрестностях.

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