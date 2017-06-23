В результате атаки террориста-смертника на западе Ирака погибли девять человек

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Четверо террористов-смертников атаковали военных и гражданских в населенном пункте Аль-Багдади в районе Аш-Шухада в провинции Анбар в западном Ираке. Троих боевиков застрелили военные, но один успел взорваться.

Как сообщает Report со ссылкой на иракские СМИ, в результате взрыва погибли не менее девяти человек, в их числе один иракский солдат и восемь мирных граждан, еще 11 получили ранения.

В настоящее время Аль-Багдади контролируется силами регулярной армии Ирака. Однако еще недавно этот район находился под контролем "Исламского государства", и боевики этой террористической организации регулярно совершают нападения в городе и его окрестностях.