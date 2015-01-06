В результате атаки смертников в Ираке погибли 23 силовика

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В результате атаки двух террористов-смертников в иракской провинции Анбар и последовавших за этим столкновений погибли 23 сотрудника службы безопасности, еще 21 человек получил ранения, сообщает Report со ссылкой на AFP.

Террористы атаковали мечеть в регионе аль-Джубба, где в тот момент находились силовики. В результате взрывов 10 человек погибли. После этого начались столкновения, в ходе которых погибли еще 13 сотрудников службы безопасности.

Аль-Джубба расположена рядом с авиабазой Айн-аль-Асад, где в настоящее время находятся американские военные. Ответственность за теракты пока на себя никто не взял.