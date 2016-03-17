В результате атаки на армейскую базу в Египте погибли пять военнослужащих

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Пятеро военнослужащих погибли в результате атаки на армейскую базу в Рафахе на севере Синайского полуострова в Египте. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, еще 10 военнослужащих получили ранения.

Как сообщили представители сил безопасности АРЕ, неизвестные обстреляли армейский лагерь из минометов.

В настоящее время армия проводит рейд на местности с целью поимки преступников.

В состояние повышенной готовности приведены силовые структуры в соседних населенных пунктах Эль-Ариш и Шейх-Зувейд.