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    В результате атаки на армейскую базу в Египте погибли пять военнослужащих

    Еще 10 военнослужащих получили ранения

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Пятеро военнослужащих погибли в результате атаки на армейскую базу в Рафахе на севере Синайского полуострова в Египте. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, еще 10 военнослужащих получили ранения.

    Как сообщили представители сил безопасности АРЕ, неизвестные обстреляли армейский лагерь из минометов. 

    В настоящее время армия проводит рейд на местности с целью поимки преступников. 

    В состояние повышенной готовности приведены силовые структуры в соседних населенных пунктах Эль-Ариш и Шейх-Зувейд.

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