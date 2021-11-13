В резиденции президента Франции возбуждено уголовное дело по факту насилия

Полиция Франции расследует дело, о противоправных действиях, которое, предположительно, было совершено летом в президентском Елисейском дворце.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, по данным офиса президента Франции Эммануэля Макрона, военнослужащая обвинила солдата в изнасиловании. Оба были размещены в Елисейском дворце и служили в части, занимающейся деликатными правительственными вопросами, большинство из которых засекречены или совершенно секретны.
Газета
Расследование начали 12 июля. Мужчина был допрошен в качестве свидетеля. Сейчас ему уже предъявлены обвинения. Он уволен со службы.