В резиденции президента Франции возбуждено уголовное дело по факту насилия

Полиция во Франции расследует дело, о противоправных действиях, которое, предположительно, было совершено летом в президентском Елисейском дворце.

Полиция Франции расследует дело, о противоправных действиях, которое, предположительно, было совершено летом в президентском Елисейском дворце.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, по данным офиса президента Франции Эммануэля Макрона, военнослужащая обвинила солдата в изнасиловании. Оба были размещены в Елисейском дворце и служили в части, занимающейся деликатными правительственными вопросами, большинство из которых засекречены или совершенно секретны.

Газета Liberation отмечает, что инцидент произошел после прощального приема для генерала и еще двух человек 1 июля. На мероприятии присутствовал и глава государства. Он сказал несколько слов после начала приема и ушел около 22:00. Некоторые из присутствующих затем покинули Елисейский дворец и перебрались в помещение личного военного штаба президента. Источники заявляют, что инцидент случился в здании строгого режима, которое является частью президентского комплекса.

Расследование начали 12 июля. Мужчина был допрошен в качестве свидетеля. Сейчас ему уже предъявлены обвинения. Он уволен со службы.