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    В ресторане в Аризоне посетители открыли стрельбу, двое погибли, один ранен

    В настоящий момент расследуются детали инцидента

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Два человека погибли и один получил ранения в результате стрельбы вечером в пятницу в ресторане одного из торговых центров американского штата Аризона.

    Как пердает Report со ссылкой на СNN, об этом сообщил шериф полиции округа Пима Коди Гресс.

    По его словам, инцидент произошел в ресторане Firebirds, расположенном в торговом центре La Encantada на севере города Тусон: "Эти три человека были знакомы, однако нам не известно об их взаимоотношениях".

    Отметим, что причиной стрельбы стала ссора. В настоящий момент расследуются детали инцидента. 

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