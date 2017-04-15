В ресторане в Аризоне посетители открыли стрельбу, двое погибли, один ранен

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Два человека погибли и один получил ранения в результате стрельбы вечером в пятницу в ресторане одного из торговых центров американского штата Аризона.

Как пердает Report со ссылкой на СNN, об этом сообщил шериф полиции округа Пима Коди Гресс.

По его словам, инцидент произошел в ресторане Firebirds, расположенном в торговом центре La Encantada на севере города Тусон: "Эти три человека были знакомы, однако нам не известно об их взаимоотношениях".

Отметим, что причиной стрельбы стала ссора. В настоящий момент расследуются детали инцидента.