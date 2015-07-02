В ресторане Одессы прогремел взрыв

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В одесском ресторане "У ангелов" в ночь на 2 июля произошел взрыв. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел Украины, сработало самодельное устройство, которое было приведено в действие "электрическим способом".

Его мощность оценивается в 450-600 г в тротиловом эквиваленте.

В результате произошедшего никто не пострадал, однако были повреждены двери и фасад здания. Также выбиты стекла в квартирах, расположенных над заведением, и в соседнем кафе.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".