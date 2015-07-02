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    В ресторане Одессы прогремел взрыв

    Его мощность оценивается в 450-600 граммов в тротиловом эквиваленте

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В одесском ресторане "У ангелов" в ночь на  2 июля произошел взрыв. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел Украины, сработало самодельное устройство, которое было приведено в действие "электрическим способом". 

    Его мощность оценивается в 450-600 г в тротиловом эквиваленте.

    В результате произошедшего никто не пострадал, однако были повреждены двери и фасад здания. Также выбиты стекла в квартирах, расположенных над заведением, и в соседнем кафе.

    По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". 

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