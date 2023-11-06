В Республике Корея растет обеспокоенность из-за сообщений о постельных клопах

Сообщения о появлении постельных клопов, проблема которых была практически решена в Южной Корее в прошлом веке, участились в последнее время в республике. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информирует агентство Yonhap.

Сообщения о появлении постельных клопов, проблема которых была практически решена в Южной Корее в прошлом веке, участились в последнее время в республике.



Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информирует агентство Yonhap.

В середине сентября Университет Кемён в городе Тэгу провел мероприятия по дезинфекции после жалобы студентов на укусы в общежитии. В октябре одна из публичных бань в городе Инчхон была временно закрыта после того, как там нашли клопов под напольными матами. Это был первый за много лет случай обнаружения паразитов в районе, где расположена сауна, указывает агентство.

На прошлой неделе насекомых нашли в центральной части Сеула в кошивоне - в здании с небольшими арендуемыми жилыми комнатами без отдельного санузла и с общей кухней. Как отмечает Yonhap, власти южнокорейской столицы получили в общей сложности 17 сообщений о возможном появлении постельных клопов. Эта проблема в стране была практически решена в 1960-е во время масштабной кампании по дезинфекции и благодаря использованию сильнодействующих пестицидов в 1970-е.

Одна из частных компаний, оказывающих услуги по дезинсекции, рассказала агентству, что им поступает две-три заявки в день. В октябре они провели обработку помещений примерно на 80 объектах. Рост числа сообщений о клопах вызвал опасения среди жителей Южной Кореи, некоторые из них стали отказываться от использования общественного транспорта и посещения публичных мест, таких как кинотеатры, пишет Yonhap.