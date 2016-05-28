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    ​В реку Гудзон в Нью-Йорке упал малый самолет

    Инцидент произошел в пятницу вечером

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет упал в реку Гудзон между Нью-Йорком и штатом Нью-Джерси.

    Как передает Report, местные власти пока не сообщают, сколько пассажиров находилось на борту и есть ли жертвы.

    Инцидент произошел в пятницу вечером. В районе аварии работают представители полиции и спасатели. Несколько улиц в северо-западной части нью-йоркского района Манхеттен были временно перекрыты. Фотографии с места катастрофы уже появились в социальных сетях.

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