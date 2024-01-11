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В реке Тиса на границе Украины и Румынии в попытке перебраться на румынскую сторону утонули 19 человек

В реке Тиса на границе Украины и Румынии в попытке перебраться на румынскую сторону утонули 19 человек С начала войны в Украине 19 граждан страны утонули в реке Тиса на границе с Румынией в попытке перебраться на румынскую сторону вплавь.
Другие страны
11 января 2024 г. 07:09
В реке Тиса на границе Украины и Румынии в попытке перебраться на румынскую сторону утонули 19 человек

С начала войны в Украине 19 граждан страны утонули в реке Тиса на границе с Румынией в попытке перебраться на румынскую сторону вплавь.

Как передает Report, об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Начала полномасштабной войны на Тисе погибли 19 мужчин. Поэтому просим не верить мошенникам, которые уверяют, что пересечение границы будет безопасным, и не подвергать себя опасности", - говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Согласно информации, пограничники достали из реки мужчину в полубессознательном состоянии. Он рассказал, что заплатил $5 тыс. за помощь в пересечении границы, однако вместо "обещанного официального пересечения границы через пункт пропуска дельцы предложили мужчине перейти Тису в темное время суток".

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada səfərbərlikdən qaçmağa çalışan 19 nəfər çayda boğulub

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