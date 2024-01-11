В реке Тиса на границе Украины и Румынии в попытке перебраться на румынскую сторону утонули 19 человек

В реке Тиса на границе Украины и Румынии в попытке перебраться на румынскую сторону утонули 19 человек

С начала войны в Украине 19 граждан страны утонули в реке Тиса на границе с Румынией в попытке перебраться на румынскую сторону вплавь.

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С начала войны в Украине 19 граждан страны утонули в реке Тиса на границе с Румынией в попытке перебраться на румынскую сторону вплавь. Как передает Report , об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. "Начала полномасштабной войны на Тисе погибли 19 мужчин. Поэтому просим не верить мошенникам, которые уверяют, что пересечение границы будет безопасным, и не подвергать себя опасности", - говорится в публикации в Telegram-канале ведомства. Согласно информации, пограничники достали из реки мужчину в полубессознательном состоянии. Он рассказал, что заплатил $5 тыс. за помощь в пересечении границы, однако вместо "обещанного официального пересечения границы через пункт пропуска дельцы предложили мужчине перейти Тису в темное время суток". Подпишитесь на наш Telegram канал