В реке Тиса на границе Украины и Румынии в попытке перебраться на румынскую сторону утонули 19 человек

С начала войны в Украине 19 граждан страны утонули в реке Тиса на границе с Румынией в попытке перебраться на румынскую сторону вплавь.
Как передает
"Начала полномасштабной войны на Тисе погибли 19 мужчин. Поэтому просим не верить мошенникам, которые уверяют, что пересечение границы будет безопасным, и не подвергать себя опасности", - говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
Согласно информации, пограничники достали из реки мужчину в полубессознательном состоянии. Он рассказал, что заплатил $5 тыс. за помощь в пересечении границы, однако вместо "обещанного официального пересечения границы через пункт пропуска дельцы предложили мужчине перейти Тису в темное время суток".