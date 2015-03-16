В Рейкьявике прошли протесты против отзыва заявки на вступление в ЕС

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Около семи тысяч человек вышли в воскресенье на улицы Рейкьявика, протестуя против инициативы правоцентристского правительства Исландии отозвать заявку о вступлении в Евросоюз, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как передает агентство Франс Пресс, протест, организованный недовольной решением оппозицией, стал крупнейшим в стране с 2008 года.

Власти Исландии в четверг объявили об отзыве заявки на вступление в Евросоюз, аргументируя это тем, что для развития страны будет лучше, если она останется вне союза. Оппозиция Исландии осудила этот шаг, потребовав пересмотра решения по вопросу присоединение к ЕС в парламенте.

Опросы показывают, что большинство населения Исландии высказываются против присоединения к ЕС, однако прежде чем решать, отказаться от членства или нет, они хотят увидеть "окончательный вариант договора".