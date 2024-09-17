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В регионах Польши сохраняется критическая ситуация из-за наводнений

В регионах Польши сохраняется критическая ситуация из-за наводнений В Нижнесилезском и Опольском воеводствах Польши сохраняется сложная паводковая ситуация.
Другие страны
17 сентября 2024 г. 14:50
В регионах Польши сохраняется критическая ситуация из-за наводнений

В Нижнесилезском и Опольском воеводствах Польши сохраняется сложная паводковая ситуация.

Как сообщает Report со ссылкой на польские СМИ, глава города Ныса (Опольское воеводство) Кордиан Кольбярж назвал ситуацию критической, около 2 тысяч спасателей и жителей города всю минувшую ночь укрепляли набережные на реке Ныса-Клодзка.

Несмотря на то, что, по его словам, худшего удалось избежать, градоначальник рекомендовал эвакуироваться 44 тысячам жителей города.

Власти страны 16 сентября ввели в Нысе на месяц режим стихийного бедствия.

В некоторых городам помощь в противостоянии наводнениям оказывают военнослужащие с военным спецтранспортом. В частности, их задействовали в городах Вроцлав (Нижнесилезское воеводство) и Маршовице (Малопольское воеводство).

Сложная паводковая ситуация продолжает сохраняться в Польше и ряде других государств Центральной Европы с прошлой недели, когда на регион обрушился шторм "Борис", сопровождавшийся ливневыми дождями, которые и вызвали наводнения.

Общее число погибших в результате разгула стихии, по последним данным, достигло 16.

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