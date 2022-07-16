В регионах Франции впервые температура превысила 40 градусов

Во Франции июльская жара продолжает набирать силу, в южных городах страны Ним и Безье она достигла рекордных показателей,

Во Франции июльская жара продолжает набирать силу, в южных городах страны Ним и Безье она достигла рекордных показателей,

Как передает Report, об этом сообщил в субботу телеканал BFMTV.

Впервые температура в Ниме и Безье в июле превысила 40 градусов, что является историческим рекордом.

При этом национальная метеорологическая служба "Мететемпература о-Франс" предупреждает, что беспрецедентные пики жары ожидаются в разных местах страны в понедельник.

В ожидании продолжительной жары и в связи с сильной засухой местные власти принимают противопожарные меры. Из-за высокой температуры муниципалитет Нима отменил традиционный фейерверк по случаю национального праздника 14 июля. Граждан призывают к предельной осторожности при посещении лесных массивов.

Как сообщалось, пожарные в ряде регионов Франции ведут активную борьбу с сильными лесными пожарами.