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    ​В редакции журнала в Стамбуле произошел взрыв

    Версия о взрыве бытового газа была сразу признана несостоятельной

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В Стамбуле прогремел взрыв в здании, где базируется журнал Adimlar.

    Как передает Report со ссылкой на газету Sabah, следствие полагает, что случившееся было терактом.

    Версия о взрыве бытового газа была сразу признана несостоятельной.

    При взрыве погиб сотрудник журнала по имени Унсал Зор. Трое человек получили ранения.

    Журнал Adimlar имеет отношение к турецкой радикальной организации «Фронт исламских завоевателей Великого Востока» (IBDA-C).

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