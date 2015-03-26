​В редакции журнала в Стамбуле произошел взрыв

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В Стамбуле прогремел взрыв в здании, где базируется журнал Adimlar.

Как передает Report со ссылкой на газету Sabah, следствие полагает, что случившееся было терактом.

Версия о взрыве бытового газа была сразу признана несостоятельной.

При взрыве погиб сотрудник журнала по имени Унсал Зор. Трое человек получили ранения.

Журнал Adimlar имеет отношение к турецкой радикальной организации «Фронт исламских завоевателей Великого Востока» (IBDA-C).